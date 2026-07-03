Celle Varazze, annunciato Alberto Corradi come allenatore

Dopo l’annuncio di Gianluca Mansueto come proprietario del club, il Celle Varazze comunica anche il nuovo allenatore. È Alberto Corradi, come da previsione, l’erede di Riccardo Boschetto sulla panchina delle Civette.

Dopo l’ultima stagione alla guida del Campomorone in Eccellenza, Corradi per la prima volta allenerà in Serie D.

Il comunicato

Il Celle Varazze F.B.C. comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva a mister Alberto Corradi.

Corradi vanta una significativa esperienza sia nel calcio dilettantistico sia nei campionati professionistici, dove ha lavorato a lungo come braccio destro di Ivan Juric. Con il tecnico croato ha ricoperto il ruolo di vice allenatore e collaboratore tecnico nelle tappe al Mantova, al Crotone — con cui ha ottenuto la promozione in Serie A — e al Genoa in massima serie

A livello locale, è stato allenatore del Varazze in Promozione, selezionatore della Rappresentativa Under 19 della Liguria e ha successivamente guidato l’Arenzano e il Campomorone nel campionato di Eccellenza.