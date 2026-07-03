Celle, principio di incendio in cucina: l’immediato intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi evita il peggio

Celle Ligure. Principio di incendio nella cucina di un appartamento di via Delfino. È successo intorno alle 14.
L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al resto della casa.
Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola. I militi, coordinati dal personale del 118, hanno soccorso le persone che occupavano l’abitazione in un palazzo della centrale via, accompagnandole al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo per accertamenti.
Per fortuna, nulla di grave. Solo un grande spavento.