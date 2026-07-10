Celle Ligure: il Museo a cielo aperto Gambaretto inaugura “The Sistine Garden”, la nuova opera di Imelda Bassanello

Celle Ligure. Il Museo a cielo aperto Gambaretto di Pecorile, a Celle Ligure, si arricchisce di una nuova opera di grande impatto. L’artista Imelda Bassanello ha infatti realizzato un murales di 10 metri di lunghezza per 2,20 metri di altezza, completato in circa 30 ore di lavoro, che accoglie i visitatori con un’esplosione di colori, arte e riferimenti alla storia del territorio.

L’opera è intitolata “The Sistine Garden”, nome scelto in omaggio a Papa Sisto IV, il grande pontefice rinascimentale nato proprio nella frazione di Pecorile e universalmente ricordato come il mecenate che commissionò la costruzione della celebre Cappella Sistina. Il murales racconta una storia attraverso immagini ricche di poesia. Sulla sinistra campeggia il ritratto di Papa Sisto IV, incorniciato da un elegante cartiglio sorretto da due angeli, sopra a quattro bambini in costume d’epoca che siedono davanti al mare, evocando l’atmosfera spensierata della Riviera ligure.

Accanto, una pittrice al cavalletto rappresenta la creatività che anima il museo, mentre la scena si sviluppa con una tavolata di personaggi ispirati al mondo dell’arte, della condivisione e della cultura. Non mancano simboli della tradizione locale, come la barca a vela sul mare e il paesaggio mediterraneo che fa da sfondo all’intera composizione. Lo stile pittorico, dai colori delicati e dalle figure fiabesche, trasmette un senso di serenità e invita il visitatore a soffermarsi sui numerosi dettagli che rendono l’opera viva e coinvolgente. L’autrice, Imelda Bassanello, è conosciuta anche per i corsi di pittura che organizza presso il suo studio nella frazione Santuario di Savona dove avvicina adulti e ragazzi all’arte con passione e competenza.

Il murales entra così a far parte del Museo a cielo aperto Gambaretto, ideato da Ettore Gambaretto, un percorso artistico che ospita oltre ottanta opere tra ceramiche, sculture e installazioni di numerosi artisti, immerse nel verde e affacciate sul panorama della Riviera ligure. Un luogo dove arte, natura e storia dialogano tra loro, valorizzando il legame con Pecorile e con la figura di Papa Sisto IV, da cui prende ispirazione il nome “The Sistine Garden”