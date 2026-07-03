Celle e decoro: scattate le prime multe anche per il mancata uso della bottiglietta per pulire dove Fido sporca

Celle Ligure. Mentre prosegue il lavoro di pulizia di sottopassi, gallerie e strade da parte del personale di Sat, ecco che nell’ottica del decoro e rispetto del paese sono scattate anche le prime sanzioni ai danni di chi non rispetta l’ambiente.

La scorsa settimana, infatti, la Polizia Locale con personale in borghese ha elevato due sanzioni a persone che non avevano con sé la bottiglietta d’acqua per diluire l’urina dei propri cani.

“Ricordo – ribadisce il sindaco, Marco. Beltrame – che non si tratta di uno strumento per sanificare, ma di un semplice accorgimento utile a ridurre gli odori e l’azione corrosiva dell’urina su vasi pubblici e privati, ringhiere e altri elementi metallici, molti dei quali risultano già irrimediabilmente danneggiati”.

Altre multe: “Nel corso dei controlli – prosegue il sindaco – ancora una sanzione per l’abbandono di un mozzicone di sigaretta a terra e una per la mancata raccolta delle deiezioni canine”.

Regole da rispettare: “Il decoro del nostro paese è il risultato dell’impegno quotidiano degli operatori e del senso civico di ciascuno di noi. Solo con la collaborazione di tutti possiamo mantenere gli spazi pubblici più puliti, decorosi e vivibili”.

Intanto prosegue la pulizia del paese: galleria di Via Gioia, galleria della Ghironda, zona di largo Giolitti. Ma non solo. Anche ai Piani.