Celle, alberi crollano sulla strada: ragazze a piedi si fermano in tempo evitando il peggio

Celle Ligure. Passeggiano. Uno strano rumore. Si bloccano. E per fortuna, perché dopo pochi istanti due alberi crollano sulla strada poco lontano. Via Lavadore, la strada che dalla chiesa di San Michele porta ai campi da tennis. Strada che è stata riaperta alle 2 e mezza, solo quando si è concluso l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Il sindaco Marco Beltrame ricostruisce quanto accaduto: “Alcune ragazze che stavano percorrendo la via, dopo aver udito strani rumori, hanno avuto la prontezza di fermarsi, evitando così di trovarsi sulla traiettoria degli alberi che, pochi istanti dopo, sono crollati”.

È andata bene: “A loro e alle rispettive famiglie, che mi hanno raccontato l’accaduto, esprimo la mia vicinanza per il grande spavento e lo shock vissuti”.

Il primo cittadino prosegue: “Resta ancora da chiarire come un albero di così grandi dimensioni abbia potuto spezzarsi in due in quel modo, franando su un secondo albero e provocandone a sua volta il crollo. A una prima vista, il tronco non sembra dare segni di essere rovinato internamente, ma noi essendo un esperto non posso giudicare”.

Immediatamente sul posto, come sempre, i vigili del fuoco: “Un sincero ringraziamento a loro che, con professionalità, competenza e grande impegno, sono riusciti in tempi rapidi a mettere in sicurezza l’area, operando su un terreno particolarmente impervio e franoso, tra i numerosi rami degli alberi crollati” ha concluso il sindaco sottolineando il loro lavoro straordinario.