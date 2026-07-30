Cede cocaina, si dà alla fuga e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 20enne ad Alassio

Alassio. I Carabinieri di Alassio la notte scorsa hanno sorpreso un giovane in via Milite Ignoto mentre cedeva della droga a un soggetto. Alla vista della pattuglia dell’Arma, l’acquirente si è dato alla fuga dileguandosi, mentre il pusher ha tentato la fuga a piedi per le vie limitrofe, ma è stato raggiunto a breve distanza dai militari. Il giovane ha cercato di liberarsi di due involucri buttandoli a terra, che sono stati immediatamente recuperati dai Carabinieri e contenevano due dosi di cocaina, del peso rispettivamente di 3,31 e 0,90 grammi.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio gli uomini dell’Arma lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale: si tratta di un ventenne italiano residente in provincia di Savona.

Durante le fasi del fermo, il 20enne ha infatti opposto un’attiva resistenza, spingendo e divincolandosi nel tentativo di sottrarsi all’arresto, prima di essere definitivamente immobilizzato.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un bilancino digitale di precisione e la somma di 180 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri.

A seguito del giudizio con rito direttissimo, con la concessione dei termini a difesa, il Giudice del Tribunale di Savona ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con permanenza domiciliare obbligatoria durante le ore notturne.

I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona continueranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione ed alla movida estiva, al fine di prevenire e contrastare eventi illeciti che minacciano la serenità del territorio e garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.