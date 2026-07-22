Casella (AVS): “Il sindaco di Andora ascolti il territorio e fermi il taglio della pineta”

Andora. È stata discussa ieri in consiglio regionale l’interrogazione presentata dal consigliere Jan Casella (AVS) per denunciare il rischio di cancellazione della pineta sul mare nell’ex complesso alberghiero Ariston di Andora.

“La giunta regionale ha chiarito che la scelta sul taglio degli alberi compete interamente al Comune di Andora. Per questo motivo, facciamo appello al sindaco di difendere un patrimonio naturale di inestimabile valore per il territorio andorese, che rischia di andare perso per sempre. Il pericolo di abbattimento della pineta ha messo in allarme la comunità andorese, preoccupata per le conseguenze di questo intervento. Già in passato, per colpa di operazioni edilizie spregiudicate, la Liguria ha dovuto rinunciare ad aree verdi di grande importanza. Ci auguriamo che questa volta gli amministratori locali compiano scelte più sagge e oculate, che guardino al futuro della nostra terra e non solo agli interessi dei privati”, dichiara Jan Casella.

“Il gruppo di opposizione Viviamo Andora e le associazioni WWF e Italia Nostra hanno sottolineato l’esigenza di preservare la pineta, che si trova a pochi metri dal mare e dalla sponda sinistra del torrente Merula. È indispensabile proteggere quest’oasi ambientale, che costituisce una difesa della costa dall’erosione e consolida in modo naturale l’argine fluviale. Rimuoverla significherebbe aumentare il rischio idrogeologico in un punto sensibile del litorale”, sottolinea Casella.