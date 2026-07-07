Casella (AVS): “Cinque proposte per migliorare la sanità in Valbormida”

Cairo Montenotte. Jan Casella, consigliere regionale di AVS, indica una serie di provvedimenti per migliorare la sanità in Val Bormida, raccogliendo l’appello del locale Comitato Sanitario.

“Indirizzare le ambulanze al PPI di Cairo coi codici verdi e gialli a bassa intensità, aggiungere un turno notturno dell’autoinfermieristica India, affidare al 118 la gestione della guardia medica, rafforzare il ruolo degli infermieri di comunità, aumentare a tre giorni settimanali l’utilizzo delle sale operatorie all’ospedale San Giuseppe. Ci sembrano proposte utili, a basso costo e di forte impatto per la salute pubblica nel comprensorio valbormidese. Per questi motivi, porteremo avanti le soluzioni suggerite dal Comitato Sanitario Locale Val Bormida, con l’obiettivo di convincere la giunta regionale a realizzarle”

Questo indirizzamento “è un modo per alleggerire la pressione sull’ospedale San Paolo di Savona, con relativo miglioramento dei tempi di cura dei pazienti. Questa misura, a costo zero per la collettività, consentirebbe anche un risparmio significativo sui trasporti e aumenterebbe la velocità d’intervento delle ambulanze sugli interventi successivi”, sottolinea Jan Casella.

“Creare un turno di notte a Cairo per il mezzo India, l’automedica con l’autista e l’infermiere specializzato in urgenze, migliorerebbe il servizio emergenziale notturno in Val Bormida in maniera significativa. Così come sarebbe un cambiamento importante affidare al 118 la gestione della guardia medica, perché ora gli utenti si lamentano spesso di non riuscire a parlare con la guardia medica. Serve inoltre un tavolo condiviso per razionalizzare e rafforzare gli infermieri di comunità, confrontandosi con le realtà locali per rendere questo servizio più efficace. Infine si possono abbattere le liste d’attesa, attualmente molto lunghe, utilizzando in modo maggiore le sale operatorie dell’ospedale San Giuseppe di Cairo”, dichiara Casella.