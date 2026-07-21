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Rettifica

Caporalato a Vado, RBB Solutions: “Azienda sparita? Tutt’altro, stiamo cercando nuove commesse”

"Al lavoro per salvaguardare il personale, non si è proceduto a licenziamenti ritenendoli una risorsa essenziale per la ripresa dell'attività"

porto Savona vado generica

Vado Ligure. “Azienda sparita? Tutt’altro”. Non ci sta la RBB Solutions, azienda finita nel mirino dei sindacati dopo l’episodio di caporalato in porto a Vado Ligure. Nei giorni scorsi un duro attacco di Fabio Marante, segretario generale di Fillea Cgil Liguria, e William Amoretti, segretario generale di Fillea Cgil Savona, che accusavano l’azienda di essere “sparita” lasciando gli operai sospesi dal lavoro e senza stipendio da due mesi. Accuse a cui oggi l’azienda replica con una nota, che riportiamo integralmente.

“RBB Solutions srl – scrive la legale rappresentante, Marianna Bergaglio – ha operato per due anni nel cantiere della Nuova Diga foranea del Porto di Genova. Nonostante la piena soddisfazione della committente FINCOSIT srl per l’opera prestata, quest’ultima, in data 30/4/26, ha inopinatamente receduto dal contratto senza alcun preavviso per asserite ‘scelte imprenditoriali’ benchè tale contratto avesse scadenza fine 2027. RBB, privata dell’unica commessa in essere, è stata costretta a sospendere i 120 lavoratori, si è subito attivata per salvaguardare i livelli occupazionali e reperire nuove opportunità di lavoro, contando sul pagamento dei crediti esigibili maturati nei confronti di Fincosit S.r.l.; tuttavia, in data 5/6/26, la CGIL di Savona ha diffidato Fincosit dal procedere ad ‘ogni pagamento’, bloccando l’incasso dei crediti e causando a RBB una situazione di grave sofferenza finanziaria. La società si è quindi rivolta ai propri legali, sia per contestare la legittimità del recesso, sia per ottenere coattivamente il pagamento dei corrispettivi maturati”.

“Successivamente – prosegue l’amministratrice – la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona ha aperto un procedimento penale relativo a ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, fatti in relazione ai quali la Società è fiduciosa di dimostrare la propria estraneità. L’amministratore giudiziale nominato con mere funzioni di supervisione e controllo dell’attività aziendale, Dott. Marco Lagomarsino, ha avuto subito un incontro con RBB il 3/07/26 e successivamente il 13/7/26, quest’ultimo preceduto da un colloquio telefonico col Dott. Marante, Segretario Generale Fillea CIGL Genova e Liguria. Quindi la CGIL ha chiesto e ottenuto la disponibilità anche dal Dott. Lagomarsino per un incontro sempre sulle prospettive di salvaguardare il personale. Non si comprendono pertanto le dichiarazioni riportate nell’articolo dei rappresentanti sindacali Fabio Marante e William Amoretti secondo cui ‘la situazione ha superato ogni limite: la RBB è sparita. Gli operai sono sospesi dal lavoro e da due mesi non percepiscono stipendio. Molti di loro, pakistani e indiani, sono senza rete familiare a protezione. Alcuni rischiano l’alloggio, altri il permesso di soggiorno. Pensare che questi fatti si verificano all’interno di un’opera pubblica, al dramma si aggiunge la vergogna‘”.

“RBB è tutt’altro che sparita – afferma Bergaglio – Essa, al contrario, si sta adoperando per individuare nuove commesse in cui impiegare i propri dipendenti e preservare la continuità aziendale. In data 17/7/26 si è tenuto un incontro tra i vertici di Fincosit, il Dott. Lagomarsino, la sottoscritta e gli Avv.ti Filippo Biolé e Simone Spinelli per sbloccare i pagamenti dovuti a RBB. Nelle more del ricevimento dell’incasso dello scaduto i legali di RBB avvieranno con le OOSS un percorso condiviso volto a tutelare i livelli occupazionali. La cassa integrazione non è accessibile in assenza di prospettive di nuove commesse idonee a garantire il rimpiego dei lavoratori né, al contempo, si è proceduto al loro licenziamento ritenendoli una risorsa essenziale per la ripresa dell’attività, a cui RBB sta assiduamente lavorando. Pertanto le notizie diffuse, ledendo la reputazione di RBB, rischiano di pregiudicare l’acquisizione di nuovi appalti e, con essi, gli interessi dei lavoratori”.

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