Capelli stressati da sole e salsedine? Come evitare l’effetto “paglia” con la giusta routine estiva

Nel pieno della stagione estiva, le giornate trascorse in spiaggia rappresentano un toccasana per la mente, ma possono rivelarsi un vero e proprio stress per la salute della nostra chioma. Il vento, la salsedine, il cloro delle piscine e l’esposizione prolungata ai raggi solari aggrediscono la barriera protettiva esterna del capello, privandolo della sua naturale idratazione. Questo mix di elementi inaridisce la fibra capillare, rendendola fragile, opaca e difficile da pettinare.

Per sfoggiare capelli sani e lucenti anche sotto il sole, è essenziale adottare piccoli accorgimenti quotidiani e mirati. Un aiuto prezioso per strutturare una corretta routine di bellezza arriva dal portale benufarma.it, dove si possono trovare consigli pratici e approfondimenti utili per scegliere i trattamenti protettivi più adatti a preservare la vitalità e la lucentezza di ogni tipo di capello.

Come proteggere la chioma sotto il sole

Proprio come avviene per la pelle, anche la fibra capillare necessita di uno schermo efficace contro l’azione nociva dei raggi ultravioletti. Per proteggere i capelli in modo sicuro, il primo gesto fondamentale è l’applicazione di un olio o di uno spray protettivo specifico dotato di filtri solari ad ampio spettro. Questo velo protettivo va distribuito uniformemente sulle lunghezze prima di esporsi al sole e riapplicato regolarmente, in particolare dopo ogni bagno in mare o in piscina. Inoltre, un’ottima abitudine di prevenzione consiste nel risciacquare immediatamente i capelli con acqua dolce dopo ogni immersione per eliminare i residui di sale e cloro, completando la difesa con l’uso di cappelli leggeri di paglia o di cotone durante le ore di picco solare.

Cosa verificare prima dell’acquisto e gli errori da evitare

La scelta del prodotto giusto inizia dalla lettura dell’etichetta: per mantenere la chioma morbida e setosa, è importante cercare ingredienti idratanti e nutrienti di origine naturale, come l’olio di argan, di lino o il burro di karitè, evitando invece formule con alcol che finirebbero solo per inaridire le lunghezze. Una volta individuata la formula ideale, è sempre consigliabile acquistarla in farmacia o in punti vendita specializzati, gli unici in grado di garantire che i flaconi siano stati conservati al fresco e lontano da fonti di calore.

Prestare attenzione alla qualità del prodotto, tuttavia, serve a poco se poi si commettono errori grossolani nella routine quotidiana: per non rovinare i capelli, è necessario evitare l’uso di piastre e strumenti di styling caldi subito dopo la spiaggia, quando la fibra è già estremamente vulnerabile, così come l’impiego di solari avanzati dall’anno precedente, i cui filtri protettivi hanno ormai perso ogni efficacia.

Nutrire e rigenerare i fusti dopo la spiaggia

Una volta tornati a casa, la routine di lavaggio deve mirare a restituire idratazione e a lenire il cuoio capelluto. È consigliabile utilizzare detergenti delicati e privi di solfati, applicando sempre un balsamo districante o una maschera ristrutturante da lasciare in posa per qualche minuto. Nel caso in cui lo stress estivo causi una forte secchezza cutanea accompagnata da prurito fastidioso o desquamazione, l’applicazione di impacchi idratanti naturali può offrire un sollievo immediato. Se tuttavia dovessero insorgere problematiche più severe e persistenti o una perdita insolita di capelli, è fondamentale accantonare i rimedi casalinghi e rivolgersi tempestivamente al proprio medico o a un dermatologo specialista per una valutazione clinica accurata.