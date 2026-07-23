Traffico nel caos in A10, due incidenti: oltre 10km di code e rallentamenti

Agg. ore 12:55. Il nuovo aggiornamento della situazione in A10, che resta comunque molto difficile al momento: coda di 9 km tra Spotorno e Albisola, in direzione Genova, causa incidente; coda di 5 km tra Albenga e Andora, in direzione Ventimiglia, causa lavori; coda di 2 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per ripristino incidente; coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Agg. ore 11:30. La situazione del traffico in A10 resta complicata. Al momento, sono presenti: coda di 1 km tra S. Bartolomeo e Andora, in direzione Genova, causa lavori; coda di 5 km tra Albenga e Andora, in direzione Ventimiglia, causa lavori; coda di 8 km tra Spotorno e Albisola, in direzione Genova, causa incidente; coda di 2 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola, per ripristino incidente; code a tratti tra Genova Pra’ e Bivio A10/A7 Milano-Genova, per traffico intenso.

Savona. Mattinata odierna (23 luglio) di autentico caos in A10 dove, nel momento in cui scriviamo, sono presenti oltre 10km di coda, con disagi in entrambe le direzioni, sia verso Genova che in direzione Ventimiglia.

Questo a causa di due incidenti, che si sono verificati intorno alle 8,20 e alle 8,45: entrambi di lieve entità e in cui non risultano feriti, ma che hanno comunque avuto un forte impatto negativo sul traffico autostradale, dando origine a code e rallentamenti importanti.

Si segnalano, al momento: una coda di ben 8 km tra Savona e Feglino, in direzione Ventimiglia, causa recupero mezzi; una coda di 4 km tra Spotorno e Albisola, in direzione Genova, causa incidente.

Ma anche: un incidente al chilometro 111+600, tra Imperia Est e Imperia Ovest, in direzione Ventimiglia e rallentamenti di 1 km tra Albenga e Andora, in direzione Francia, causa lavori.