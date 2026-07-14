Cantieri autostradali, accolta la proposta di Sanna (PD) e Casella (AVS): “Estendere e semplificare il cashback per garantire pedaggi gratuiti”

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità in consiglio regionale l’ordine del giorno 392, presentato da Armando Sanna (Pd), che impegna la giunta a farsi parte attiva nelle sedi istituzionali per implementare e/ o migliorare nella sua attuazione il meccanismo di esenzione automatica del pedaggio nei tratti autostradali interessati dai cantieri (sistema cash back nazionale) e a richiedere al MIT la possibilità di estendere la partecipazione del gruppo RFI alla cabina di regia regionale già attiva per affrontare la coesistenza degli interventi infrastrutturali sulle tratte liguri, ferroviarie, autostradali e stradali.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha chiesto alcune modifiche nell’impegnativa, che sono state accolte da Sanna.Jan Casella (Avs), cofirmatario del documento, ha auspicato il voto unanime dell’aula. Chiara Cerri (FI Berlusconi), Matteo Campora (Vince Liguria), Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini), Alessandro Bozzano (Noi Moderati) e Gianmarco Medusei (FdI) hanno chiesto di sottoscrivere il documento, così come è stato modificato.

Dicono Sanna e Casella: “L’approvazione del nostro ordine del giorno rappresenta un passo avanti importante per il riconoscimento dei disagi che ogni giorno migliaia di liguri subiscono a causa dei cantieri autostradali. Durante la discussione in Aula è stata accolta la proposta di rafforzare il sistema di cashback oggi esistente, impegnando la Regione a farsi parte attiva nelle sedi istituzionali per implementare e migliorare il meccanismo di esenzione automatica del pedaggio, estendendo di fatto il cashback e rendendolo più semplice, immediato ed efficace, così da arrivare a garantire la gratuità dei pedaggi per i liguri nei tratti interessati dai cantieri. Si tratta di una modifica significativa rispetto al testo originario, che va nella direzione da noi indicata: eliminare gli ostacoli burocratici e assicurare un ristoro concreto e automatico a chi ogni giorno perde tempo e denaro sulle autostrade della nostra regione”.

“È stato inoltre accolto l’impegno a chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la possibilità di estendere la partecipazione del Gruppo Ferrovie dello Stato alla cabina di regia regionale già attiva, così da affrontare in maniera coordinata la coesistenza dei cantieri ferroviari, autostradali e stradali e di introdurre un sistema di penali a carico del concessionario in caso di ritardi causati dai cantieri. Ora ci aspettiamo che la giunta dia piena attuazione agli impegni assunti: i liguri non possono continuare a pagare due volte, con i disagi quotidiani e con pedaggi che non rispecchiano la qualità del servizio ricevuto”.