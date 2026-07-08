Calizzano, giovane colpita da un calcio di un cavallo: attivato l’elisoccorso Grifo

Calizzano. Attimi di apprensione e di paura questo pomeriggio a Calizzano, presso un maneggio in località Mereta-Gaviano, dove una giovane di 21 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un calcio sferrato dal proprio cavallo.
Per cause ancora da chiarire, il cavallo l’ha colpita con un violento calcio, provocandole traumi che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi.
Sul posto anche l’elisoccorso Grifo oltre ad un’ambulanza della Croce Azzurra di Calizzano e all’automedica del 118. Dopo le prime cure ricevute in loco la giovane è stata trasferita con il Grifo, in codice rosso, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Le condizioni della 21enne sono ora al vaglio dei medici del nosocomio pietrese.