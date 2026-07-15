Caldo e afa in Liguria con punte di umidità vicine all’80 per cento nel savonese

Liguria. “Non è tanto il caldo… ma è l’umidità”, recitano in molti, e di umidità in questi giorni la Liguria sta facendo il pieno. Tanto che il disagio fisiologico per il caldo proseguirà nei prossimi giorni, con il bollino rosso previsto per domani, 16 luglio, su Genova, nonostante per oggi pomeriggio almeno sulla Liguria Occidentale siano previste precipitazioni temporalesche che potrebbero sconfinare anche sulla costa.

La temperatura massima percepita, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della salute, sarà di 35 gradi a fronte di temperatura tra i 29° (oggi) e i 30° (domani).

La notte appena trascorsa è stata una di quelle cosiddette tropicali con temperature ampiamente superiori ai 20 gradi centigradi e si sono registrate percentuali di umidità relativa ‘cambogiane’: in alcune stazioni della rete Omirl della Regione Liguria si è arrivati a punte di oltre il 90%, nel savonese il picco è di circa l’80 per cento registrato a Roccavignale, Finale Ligure e Loano, mentre nel resto della provincia è comunque oltre il settanta per cento.

Le temperature, alle 8.30 di questa mattina, erano già sopra i 25°C sulla costa

La domanda che si fanno tutti, però, è quando finirà questa situazione. Secondo il centro meteo Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, l’anticiclone subtropicale raggiungerà il suo apice nel corso di questa settimana. In Liguria questa configurazione si è appunto tradotta in un deciso aumento dell’umidità, con condizioni afose sia durante il giorno sia nelle ore notturne. Nel prossimo fine settimana si potrà assistere a una flessione dei valori di temperatura.

Domani mattina le temperature si alzeranno ancora un po’ con una percentuale di umidità prevista tra il 70 e il 90%, la configurazione peggiore in sostanza, visto che il caldo torrido si sopporta meglio.