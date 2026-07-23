Calciomercato, tra ritorni, conferme e nuovi innesti: il punto sulle ultime trattative

Il mercato dilettantistico non rallenta e le società continuano a definire le rispettive rose in vista della stagione 2026/27. Tra nuovi acquisti, conferme e ritorni, arrivano novità in tutte le categorie, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria.

Eccellenza

La Carcarese guarda al futuro e inserisce in organico un altro giovane di prospettiva. Il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Danilo Piazza, classe 2008. Cresciuto tra Riviera del Beigua, Genoa e Vado, nella scorsa stagione ha esordito anche in Serie D. Un profilo sul quale la società punta per presente e futuro.

Promozione

Il Finale rinforza il reparto offensivo con l’ingaggio di Gianluca Vultaggio. L’esterno classe 2005 è cresciuto nel settore giovanile del Genoa e ha già maturato esperienze in Serie D con Ligorna e Derthona, prima delle ultime stagioni trascorse tra Campomorone e Superba.

Novità anche in casa Pontelungo, che riabbraccia Simone Perrier. L’attaccante classe 2002 torna in granata dopo aver contribuito alla storica promozione dalla Prima Categoria. Fisicità, spirito di sacrificio e conoscenza dell’ambiente rappresentano le qualità sulle quali il club punta per la nuova stagione.

Prosegue anche il lavoro della Baia Alassio, che sceglie la continuità. Restano infatti in giallonero Davide Garibbo, Ayoub Messaoud, Filippo Ferraro ed Eraldo Lufi, quattro elementi considerati importanti per dare solidità al gruppo.

Prima Categoria

La Nolese continua a costruire la squadra puntando sia sulla continuità sia sullo staff. Il club biancorosso ha confermato Matei Acojocaritei, portiere classe 2006, e Francesco Bruni, difensore classe 2004 ormai alla terza stagione consecutiva con la società. Resterà inoltre nello staff della Prima Squadra anche il massaggiatore e fisioterapista Paolo Ravano, figura ritenuta fondamentale per la gestione quotidiana del gruppo e per il lavoro sulla condizione atletica dei giocatori.

Seconda Categoria

Prime conferme anche per il Bardineto, che riparte da una solida base. La società neroverde ha ufficializzato la permanenza di Adriano Patitucci, Gioele Ponzo, Giordi Ponzo, Mirko Dell’Oriente, Daniele Superchi, Lorenzo Toscano, Daniele Risso, Francesco Guallini e Luigi D’Elia. Nelle prossime settimane sono attesi anche i primi nuovi acquisti.

Il mercato entra così in una fase sempre più intensa. Le società proseguono il lavoro tra conferme mirate e nuovi innesti, con l’obiettivo di arrivare all’inizio della stagione con organici sempre più completi e competitivi.