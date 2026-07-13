Calciomercato Savona: ufficiali gli arrivi di Lingua e Campus

Il Savona annuncia gli innesti per la prima squadra di Alessandro Lingua e Marco Campus. “Due giovani che arrivano con fame, energia e identità del territorio”, si legge nel comunicato.
Alessandro Lingua, difensore leva 2006, arriva dal San Francesco Loano ma nel suo percorso ha già incrociato il Savona FBC, vivendo da vicino l’ambiente biancoblù.
Marco Campus, centrocampista classe 2008, proviene dal Legino 1910. “Due ragazzi pronti a mettersi in gioco, due innesti che si integrano perfettamente nel progetto biancoblù”.