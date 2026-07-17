Calciomercato Pietra Ligure: torna Andreetto e arriva Secco

Pietra Ligure. Il Pietra annuncia altri due colpi in entrata: il ritorno di Elia Andretto e l’arrivo di Pietro Secco.

Andreetto, difensore, è reduce dalla stagione con l’Arenzano in Eccellenza. Per lui esperienze precedenti tra Ceriale, Finale e, come detto, proprio il Pietra con il quale ha vinto un campionato di Promozione.

Stessa provenienza per Secco, centrocampista, che dopo diverse stagioni al Ceriale aveva disputato la prima stagione in Eccellenza con la maglia arenzanese.