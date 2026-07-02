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Calciomercato dilettanti: tutte le notizie LIVE di giovedì 2 luglio

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Generico luglio 2026
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Promozione

Il Ceriale pesca per la difesa. In biancoblù arriva Nicolò Aicardi, difensore classe 2005, nelle ultime due stagioni alla Baia Alassio.

Prima Categoria

Due volti nuovi nel Quiliano&Valleggia. Dal Finale arriva Mattia Minetti, esterno classe 2007 che l’anno scorso ha racimolato diverse presenze in Promozione. Dal Legino invece arriva William Monte, attaccante classe 2006, giocatore sicuramente di livello per la categoria.

Seconda Categoria

Tempo di riconferme in casa Mallare. Atdhe Kadrija rimarrà il portiere, mentre nel pacchetto difensivo ci saranno ancora Lorenzo Franco, Andrea Capici e Mattia Fiori. Conferme anche per Matteo Oliveri a centrocampo e per Herolind Kadrija e Samuel Siri in attacco.

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