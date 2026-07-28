Calciomercato dilettanti: le ultime novità

Savona. Prosegue il mercato delle squadre savonesi. Partendo dal Vado, il club è vicino a portare in rossoblù il giocatore blucerchiato Lorenzo Malanca. Classe 2007, è considerato un talento interessante nato dal settore giovanile della Sampdoria. Vadesi che ufficializzeranno gli attaccanti Lorenzo Lischetti dallo Spezia e l’ex Ligorna Lorenzo Costantino.

Alla Cairese proseguirà il percorso dell’attaccante classe 2007 Lorenzo Longagna, mentre al Ceriale arriva Matteo Vignaroli, nuovo esterno offensivo della rosa biancoblù. Ritorno invece alla San Francesco Loano per il difensore Andrea D’Aiuto.

La Priamar si rinforza con l’arrivo di Gabriele Albanese, ex Sciarbo & Cogo. Conferme in casa Cisano, dove rimangono il terzino Fabio Enrico e il difensore Andrea Mantero. Poi ufficiali i portieri Giuseppe Massabò e Alessio Zunino.

Il Bardineto ha ufficializzato le prime conferme: resteranno in neroverde Adriano Patitucci, Gioele Ponzo, Giordi Ponzo, Mirko Dell’Oriente, Daniele Superchi, Lorenzo Toscano, Daniele Risso, Francesco Guallini e Luigi D’Elia. In casa Carcarese Under 21 è stato confermato il difensore Alessio Ogici, capitano della squadra. Poi un nuovo arrivo: il centrocampista classe 2005 Matteo Domeniconi. Alla Nolese di Pietro Saccone approda Alessandro Risso, ex Giusvala e Juniores del Celle.