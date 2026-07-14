Calciomercato dilettanti: le ufficialità di martedì 14 luglio

In Serie D, il Millesimo annuncia l’esterno classe 2007 Lorenzo Ghibaudo. Scrive il club: “Giocatore in costante crescita, maturato interamente nel Cuneo, dove si è messo in mostra a suon di gol e doti tecniche (arrivando fino a 21 gol in una stagione). Negli ultimi due anni si è ritagliato uno spazio importante in Prima Squadra”.

In Eccellenza, novità nello staff portieri del Pietra Ligure. Il responsabile dell’area è Luca Tabò, Alberto Moraglio e Matteo Dell’Isola i collaboratori.

In Promozione, interessante colpo del Pontelungo. I granata, dopo aver annunciato Gargiulo, hanno inserito in rosa l’esterno Andrea Nacci. Classe 2004, si è messo in mostra con la maglia del Millesimo contribuendo alla vittoria dell’Eccellenza. Nella stessa categoria, il Ceriale ha annunciato la conferma di Simone Guaraglia, centrocampista del 2004.

In Prima Categoria, tris di novità per il Quiliano&Valleggia. Il ds Lasio ha ufficializzato il ritorno del difensore classe 1993 Pietro Salani. Due ragazzi invece sono stati promossi dalla Juniores alla prima squadra: si tratta del 2008 Alessio Scancarello (centrocampista) e del 2006 Gabriele Serio, giocatore in grado di ricoprire più ruoli. Novità anche per la porta della Priamar Liguria, che ha annunciato l’arrivo del portiere Filippo Tredici, leva 2005 con trascorsi con Vado, Celle Varazze e Arenzano. Infine, la Nolese, altra neopromossa, ha reso noto l’arrivo di Danylo Nazarenko, centrocampista ucraino di 21 anni.