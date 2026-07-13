Calciomercato dilettanti: il punto sulle ultime novità

L’esterno savonese classe 2003 Gabriele Giacchino lascia l’Italia dopo una stagione agrodolce: vittoria del campionato con il Vado ma anche squalifica di più di un anno per scommesse. D’obbligo la pista estera, quindi, ed ecco la bella opportunità nella seconda divisione slovena con i colori dello Jesenice.

In Eccellenza, l’Albissole ha annunciato gli arrivi del portiere Mattia Pusceddu (2007), il centrocampista Filippo Vignaroli (2008) e la promozione in prima squadra dell’estremo difensore classe 2010 Cristiano Pistone. Alla Cairese, rimane il centrocampista classe 2008 Alessandro Turco.

Il Savona, in attesa di capire in quale categoria giocherà, ha reso noto che il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra è Michael Laurino. Sarà anche coordinatore e responsabile area portieri del settore giovanile. Porta un valore aggiunto importante visto che è stato dal 2019 al 2026 nel settore giovanile della Sampdoria.

In Promozione, il Finale tessera due ex Savona: arrivano il centrocampista Jacopo Saracco e l’esterno/trequartista Manuel Pirotto. Indiscrezione confermata, con l’approdo in giallorossoblù del portiere ex Millesimo Luca Canevari. Il centrocampista classe 2002 Simone Staltari approda al Ceriale dopo le esperienze con Soccer Borghetto, S.F. Loano e Pontelungo. Stessa età e stesso ruolo per Simone Paltrinieri, anche lui annunciato dai cerialesi. Arriva dalla Baia Alassio.

In Prima Categoria, colpaccio della Superba che, dopo il bomber Gatto del Masone, tessera Jacopo Ghigliazza, centrocampista simbolo della cavalcata dell’Albissole fino all’Eccellenza. L’Altarese ha invece confermato l’attaccante Gabriele Romano.