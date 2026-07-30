Calciomercato dilettanti: i movimenti del 31 luglio, slitta a domani il comunicato sui ripescaggi

La pubblicazione del comunicato relativo all’Eccellenza slitta a domani. Ancora qualche ora per capire se sarà ripescato il Savona, l’Angelo Baiardo o se si andrà verso la via di un campionato con più di 16 squadre. La situazione.

Il mercato. Partendo dalla categoria più alto che coinvolge la nostra provincia, il Vado ha conosciuto oggi il suo percorso nel Girone B della Serie C (qui il calendario). L’esordio in Coppa Italia sarà invece venerdì 14 agosto alle 21 al Sivori contro l’Inter Under23. Inoltre, ha annunciato l’arrivo dell’attaccante classe 2006 Lorenzo Lischetti. Scuola Spezia, ha giocato nel Girone C con la Giana Erminio l’anno scorso. In passato, ha militato nelle giovanili di Varesina, Inter e Como. L’anno scorso, alla prima esperienza in terza serie, è sceso in campo 26 volte segnando 1 goal.

In Serie D, la notizia del giorno, anche se maturata ieri sera, è stata la separazione tra mister Alberto Corradi e il Celle Varazze. Il presidente si è assunto la responsabilità della scelta (qui le sue parole). L’esterno offensivo Jebbar passa invece dalla Cairese al Sestri Levante.

La Cairese, dopo il colpo Capra, ha comunicato l’arrivo di due giovani in vista dell’Eccellenza: arrivano il centrocampista classe 2009 Edoardo Gaiezza, ex giovanili della Sampdoria, e l’esterno d’attacco classe 2008 Matteo Freccero, l’anno scorso al Celle Varazze. Confermato anche l’attaccante Samuel Hernandez.

In Prima Categoria, arriva un tris di conferme per la Nolese. Restano Filippo Caroniti, Nicolò Restuccia e Christian Pastorino. La Priamar Liguria, invece, annuncia il ritorno del classe 2002 Daniele Rognoni.

In Seconda Categoria, il Bardineto tessera Nicolò Scola. Novità in Val Bormida con la nascita dell’A.S.D. Rocchetta calcio.