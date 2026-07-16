Calciomercato dilettanti: gli ultimi movimenti, spicca Scarrone al Celle Varazze

Mentre oggi sono state ufficializzate le date di inzio dei principali campionati, il calciomercato dei dilettanti è arrivato ad una fase sempre più bollente.

Dopo la conferma di Rosa, il Vado ha comunicato il ritorno dei 2007 Nicolò Agostino e Enrico Sarocco, reduci dalle rispettive esperienza all’Arenzano e al Celle Varazze. Civette che, dopo l’arrivo di Recagno, hanno ufficializzato il colpo Tommaso Scarrone dalla Cairese.

In Eccellenza, il Pietra Ligure ha svelato i giovani che entreranno a far parte dell’organico di mister Moraglia: Amedeo Aspesi (2008), Andrea Mazzon (2008), Thomas Celella (2008), Andrea Castroilippo (2009) saranno biancocelesti. Inoltre, il club ha annunciato l’arrivo di Sebastiano Farrauto e il ritorno di Erald Balla.

Scendendo in Promozione, è il turno del Ceriale che ha ufficializzato un ritorno e due nuovi arrivi: il primo è quello del portiere Dominik Mondino, i secondi sono Kleidi Ramadhi per il centrocampo e Loris Forzati per la difesa. Si muove la Baia Alassio Auxilium che parte con le riconferme di Ronny Sacco e Amerigo Lenny Castagna. Il Finale, invece, ha reso noto lo staff di mister Alessi: Cola vice, Scanu collaboratore tecnico, Delucis preparatore atletico, Tufano preparatore dei portieri e Canepa massaggiatore. Giallorossoblù che hanno poi comunicato l’arrivo dei giovani Mattia Carrega e Francesco Pellegrini.

In Prima Categoria la Nolese ha annunciato l’esterno Mateu Roena e il terzino sinistro Gianluca Trisciani, ex capitano della Juniores del Legino. Lo Speranza, invece, chiude Federico Palatella per l’attacco.

Seconda Categoria, invece, che vede un triplo ingresso della Virtus Don Bosco (che ha anche svelato il nuovo allenatore): Francesco Bruzzone, Lorenzo Crocilla, Giacomo Ferraro e Davide Gaggero. Infine la San Michele ha annunciato l’ex Ceriale Samuele Sardo e l’ex Pontelungo Matteo Ferrentino.