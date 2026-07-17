Calcio, tre i savonesi in ritiro con il Genoa: Gibertini, Nuredini e Grossi

Savona. C’è anche un po’ di Savona all’interno del ritiro del Genoa a Moena, iniziato in questi giorni. Alla squadra guidata da Daniele De Rossi sono stati aggregati Matteo Gibertini, Joi Nuredini e Jacopo Grossi.

Tutti e tre sono cresciuti tra i vivai della provincia e quello rossoblù. Gibertini, centrocampista, è passato dal Vado al settore giovanile del Genoa, dove ha proseguito il proprio percorso di crescita fino alla chiamata con la prima squadra. Nuredini, classe 2007, ha mosso i primi passi tra Albissola e Vado prima di approdare al Genoa nel 2017, mettendosi in evidenza nel settore giovanile come attaccante e arrivando a frequentare la prima squadra e le selezioni giovanili dell’Albania. Grossi, classe 2006, dopo gli inizi al Vado è entrato nel Genoa già dall’Under 13, arrivando fino alla Primavera e all’esordio in Serie A avvenuto contro il Lecce nello scorso campionato.

Sarà poi il club, insieme a mister De Rossi, a valutare il loro percorso e impiego futuro, ma la convocazione in ritiro rappresenta già un segnale di fiducia e un attestato di stima nei confronti dei tre giovani savonesi.