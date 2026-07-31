Calcio dilettanti: la Coppa Italia di Eccellenza e i gironi di Promozione e Prima Categoria

La stagione 2026/27 del calcio dilettantistico ligure entra nel vivo. La FIGC Liguria ha ufficializzato i gironi di Promozione e Prima Categoria, oltre al tabellone della Coppa Italia di Eccellenza. Non mancano gli incroci di grande fascino, a partire dalla sfida tra Cairese e Savona, con il derby tra Pietra Ligure e Albissole che rappresenta un altro dei confronti più attesi degli ottavi di finale.

Promozione

Girone A

Albingaunia Sport Albenga, Baia Alassio Auxilium, Borgo Incrociati, Campese F.B.C., Ceriale Progetto Calcio, Finale, Masone, Olimpic 1971, Pontelungo 1949, Praese 1945, Sampierdarenese, San Cipriano, San Francesco Loano, Sestrese Bor. 1919, Ventimigliacalcio, Virtus Sanremese Calcio.

Girone B

A.N.P.I. Sport E. Casassa, Angelo Baiardo, Atletico Quarto, Ca de Rissi SG, Calvarese 1923, Canaletto Sepor, Casarza Ligure, Don Bosco Spezia Calcio, Follo Football Club, Football Club Bogliasco, Intercomunale Beverino, Lerici F.C., Levanto Calcio, Little Club James, Magra Azzurri, San Desiderio.

Prima Categoria

Girone A

Altarese 1929, Andora 1966, Argentina Arma, Camporosso, Cengio, Cisano, Dego Calcio, Golfo Dianese 1923, Nolese R.G. 1946 2006, Oneglia Calcio, Ospedaletti Calcio, Quiliano&Valleggia, Speranza 1912 F.C., Vallecrosia Academy, Veloce 1910, Villanovese.

Girone B

Bolzanetese Virtus, Cella 1956, G.S. Granarolo, Multedo 1930, Mura Angeli, Old Boys Rensen, Pegliese, Priamar 1942 Liguria ASD, Rabona Via Dell’Acciaio, Rossiglionese, San Giovanni Battista, Sassello, Savignone, Serra Riccò 1971, Valsecca Sport & Fun, Voltri 87.

Coppa Italia di Eccellenza

Ottavi di finale

30 Agosto e 06 Settembre

Gara O1

01. Cairese

16. Savona F.B.C. 1907

Gara O2

09. Molassana Boero A.S.D.

08. Carcarese

Gara O3

05. Rivasamba H.C.A.

12. Arenzano Football Club

Gara O4

13. Albissole 1909

04. Pietra Ligure 1956

Gara O5

03. Campomorone S.Olcese

14. Sammargheritese 1903

Gara O6

11. Athletic Club Albaro

06. Busalla Calcio

Gara O7

07. Football Genova Calcio

10. Golfoparadisoprorecc.A.

Gara O8

15. Vallescrivia 2018

02. Lavagnese 1919 A.S.D.

Quarti di finale

07 e 21 ottobre

Gara Q1

Vincente O1

Vincente O2

Gara Q2

Vincente O3

Vincente O4

Gara Q3

Vincente O5

Vincente O6

Gara Q4

Vincente O7

Vincente O8

Semifinali

04 e 18 Novembre

Gara S1

Vincente Q1

Vincente Q2

Gara S2

Vincente Q3

Vincente Q4

Finale

06 gennaio ‘27

Vincente S1

Vincente S2