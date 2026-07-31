Calcio dilettanti: la Coppa Italia di Eccellenza e i gironi di Promozione e Prima Categoria

La stagione 2026/27 del calcio dilettantistico ligure entra nel vivo. La FIGC Liguria ha ufficializzato i gironi di Promozione e Prima Categoria, oltre al tabellone della Coppa Italia di Eccellenza. Non mancano gli incroci di grande fascino, a partire dalla sfida tra Cairese e Savona, con il derby tra Pietra Ligure e Albissole che rappresenta un altro dei confronti più attesi degli ottavi di finale.
Promozione
Girone A
Albingaunia Sport Albenga, Baia Alassio Auxilium, Borgo Incrociati, Campese F.B.C., Ceriale Progetto Calcio, Finale, Masone, Olimpic 1971, Pontelungo 1949, Praese 1945, Sampierdarenese, San Cipriano, San Francesco Loano, Sestrese Bor. 1919, Ventimigliacalcio, Virtus Sanremese Calcio.
Girone B
A.N.P.I. Sport E. Casassa, Angelo Baiardo, Atletico Quarto, Ca de Rissi SG, Calvarese 1923, Canaletto Sepor, Casarza Ligure, Don Bosco Spezia Calcio, Follo Football Club, Football Club Bogliasco, Intercomunale Beverino, Lerici F.C., Levanto Calcio, Little Club James, Magra Azzurri, San Desiderio.
Prima Categoria
Girone A
Altarese 1929, Andora 1966, Argentina Arma, Camporosso, Cengio, Cisano, Dego Calcio, Golfo Dianese 1923, Nolese R.G. 1946 2006, Oneglia Calcio, Ospedaletti Calcio, Quiliano&Valleggia, Speranza 1912 F.C., Vallecrosia Academy, Veloce 1910, Villanovese.
Girone B
Bolzanetese Virtus, Cella 1956, G.S. Granarolo, Multedo 1930, Mura Angeli, Old Boys Rensen, Pegliese, Priamar 1942 Liguria ASD, Rabona Via Dell’Acciaio, Rossiglionese, San Giovanni Battista, Sassello, Savignone, Serra Riccò 1971, Valsecca Sport & Fun, Voltri 87.
Coppa Italia di Eccellenza
Ottavi di finale
30 Agosto e 06 Settembre
Gara O1
01. Cairese
16. Savona F.B.C. 1907
Gara O2
09. Molassana Boero A.S.D.
08. Carcarese
Gara O3
05. Rivasamba H.C.A.
12. Arenzano Football Club
Gara O4
13. Albissole 1909
04. Pietra Ligure 1956
Gara O5
03. Campomorone S.Olcese
14. Sammargheritese 1903
Gara O6
11. Athletic Club Albaro
06. Busalla Calcio
Gara O7
07. Football Genova Calcio
10. Golfoparadisoprorecc.A.
Gara O8
15. Vallescrivia 2018
02. Lavagnese 1919 A.S.D.
Quarti di finale
07 e 21 ottobre
Gara Q1
Vincente O1
Vincente O2
Gara Q2
Vincente O3
Vincente O4
Gara Q3
Vincente O5
Vincente O6
Gara Q4
Vincente O7
Vincente O8
Semifinali
04 e 18 Novembre
Gara S1
Vincente Q1
Vincente Q2
Gara S2
Vincente Q3
Vincente Q4
Finale
06 gennaio ‘27
Vincente S1
Vincente S2