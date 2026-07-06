Calcio dilettanti: il recap dei movimenti dall’Eccellenza alla Seconda Categoria

Partendo dall’Eccellenza, in particolare dalla Val Bormida, la Carcarese ha organizzato una conferenza stampa per presentare il nuovo assetto societario. Evento in programma mercoledì alle ore 18. I “cugini” della Cairese hanno confermato l’esterno Andrea Anselmo, che ritrova mister Pietro Buttu dopo la vincente esperienza all’Albenga nella stagione 22/23.

Molto attiva la Genova Calcio, che ha reso noto l’innesto dell’esterno Lorenzo Damonte, classe 2004 proveniente dall’Arenzano. Arenzano che ha reso noti gli innesti di Alessio Lupi e Giovanni De Mattei. Entrambi ex Voltrese ed ennesimo indizio delle difficoltà che sta attraversando il club gialloblù per iscriversi all’Eccellenza. Inoltre, mister Grandoni potrà contare su Giacomo Piu, che arriva al Gambino dopo le esperienze in Promozione con Savona e Pontelungo. Completa il quadro degli annunci recenti la conferma dell’attaccante Matteo Battaglia.

In Promozione, il Ventimiglia ha affidato la panchina a mister Andrea Caverzan.

In Prima Categoria, l’Altarese ha ufficializzato il nome del vice di mister Ermanno Frumento. Si tratta dell’ex portiere Davide Cirronis. Lo Speranza di mister Ponte ha dato il benvenuto al classe 2007 Nicolas Palomba, ex Juniores del Legino, e a Federico Amici, anch’egli proveniente dalle giovanili verdeblù. La Prima Categoria dovrebbe vedere, salvo sorprese, il Sassello ai nastri di partenza per via del ripescaggio. In ogni caso, sulla panchina resta saldo mister Fabio Musso. L’Albingaunia ha ufficializzato le conferme di Marco Bolia e Daniele Oddone.

A proposito di panchine, non è stato ancora annunciato il nome dell’allenatore della Rocchettese (Seconda Categoria). Il club dovrebbe andare incontro a un restyling societario e pare che l’allenatore potrebbe essere mister Leandro Pansera. Il Mallare invece ha confermato Lorenzo Franco e Andrea Capici oltre ad aver accolto Giorgio Stefano Venturino e Tommaso Caratti. Infine, il Pallare di mister Marian ha annunciato Alessandro Brovida, Mattia Sanna, Luca Amato, Dejan Borkovic, Fabio Bastoni, Daniel Ormenisan, Simone Resio e Andreja Hublina.