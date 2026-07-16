Calcio dilettanti, ecco quando iniziano i campionati della stagione 2026/2027

La stagione 2026/2027 del calcio dilettantistico ligure ha le sue date di avvio. Il Comitato Regionale Liguria ha comunicato l’inizio dei campionati e coppe regionali, con le rispettive finali, delineando il programma delle principali competizioni maschili (dall’Eccellenza alla Terza Categoria), giovanili, femminili e di calcio a cinque.

Campionati Prime Squadre

Eccellenza: domenica 13 settembre 2026

Promozione: domenica 20 settembre 2026

Prima Categoria: 26-27 settembre 2026

Seconda Categoria: 10-11 ottobre 2026

Terza Categoria: 10-11 ottobre 2026

Campionati giovanili

Under 19 regionale maschile: sabato 19 settembre 2026

Under 17, Under 16 e Under 15 regionali: 19-20 settembre 2026 (calendari definitivi dopo le iscrizioni)

Coppe

Coppa Italia Eccellenza (ottavi): 30 agosto e 6 settembre 2026

Coppa Italia Promozione (1° turno): 30 agosto, 6 settembre e 13 settembre 2026

Coppa Liguria Prima Categoria: 5-6, 12-13 e 19-20 settembre 2026

Coppa Liguria Seconda Categoria: 19-20 settembre 2026

Coppa Liguria Terza Categoria: 19-20 settembre 2026

Finali

Coppa Italia Eccellenza: 6 gennaio 2027

Coppa Italia Promozione: 7 aprile 2027

Calcio femminile

Coppa Italia Eccellenza: 11 ottobre 2026

Campionato di Eccellenza: 15 novembre 2026

Coppa Italia Under 19: 17 ottobre 2026

Campionato Under 19, Under 17 e Under 15: da definire

Calcio a cinque

Serie C maschile: 3-4 ottobre 2026