Calcio dilettanti, ecco quando iniziano i campionati della stagione 2026/2027

La stagione 2026/2027 del calcio dilettantistico ligure ha le sue date di avvio. Il Comitato Regionale Liguria ha comunicato l’inizio dei campionati e coppe regionali, con le rispettive finali, delineando il programma delle principali competizioni maschili (dall’Eccellenza alla Terza Categoria), giovanili, femminili e di calcio a cinque.
Campionati Prime Squadre
Eccellenza: domenica 13 settembre 2026
Promozione: domenica 20 settembre 2026
Prima Categoria: 26-27 settembre 2026
Seconda Categoria: 10-11 ottobre 2026
Terza Categoria: 10-11 ottobre 2026
Campionati giovanili
Under 19 regionale maschile: sabato 19 settembre 2026
Under 17, Under 16 e Under 15 regionali: 19-20 settembre 2026 (calendari definitivi dopo le iscrizioni)
Coppe
Coppa Italia Eccellenza (ottavi): 30 agosto e 6 settembre 2026
Coppa Italia Promozione (1° turno): 30 agosto, 6 settembre e 13 settembre 2026
Coppa Liguria Prima Categoria: 5-6, 12-13 e 19-20 settembre 2026
Coppa Liguria Seconda Categoria: 19-20 settembre 2026
Coppa Liguria Terza Categoria: 19-20 settembre 2026
Finali
Coppa Italia Eccellenza: 6 gennaio 2027
Coppa Italia Promozione: 7 aprile 2027
Calcio femminile
Coppa Italia Eccellenza: 11 ottobre 2026
Campionato di Eccellenza: 15 novembre 2026
Coppa Italia Under 19: 17 ottobre 2026
Campionato Under 19, Under 17 e Under 15: da definire
Calcio a cinque
Serie C maschile: 3-4 ottobre 2026