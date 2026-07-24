Calcio, a Finalpia il 7° Torneo Paolo Martino: donati mille euro in beneficenza

La storia del campetto di Don Carlo continua a rinnovarsi. L’oratorio di Finalpia anche quest’anno ha ospitato il Torneo Paolo Martino, giunto alla sua settima edizione. La manifestazione è intitolata a uno dei tanti ragazzi cresciuti nel campetto, frequentatore dell’oratorio e purtroppo mancato in giovane età.

Quest’anno si sono iscritte venti squadre, dalla leva 2016/2017 fino ai più grandi, per un totale di circa 190 ragazzi che hanno partecipato. Il torneo, nato nel 2018 e sospeso solo negli anni del Covid, sta aumentando sempre di più il numero delle iscrizioni nel corso degli anni, testimonianza dell’impegno degli organizzatori.

Ma non è solo calcio. Il torneo si propone anche di compiere gesti nobili. Infatti, come accaduto negli anni passati, si è deciso di donare mille euro in beneficenza. Nelle scorse edizioni la cifra era stata devoluta all’ospedale Gaslini, poi al reparto di pediatria del San Paolo di Savona. Quest’anno invece la cifra è stata devoluta alla consulta del volontariato di Finale Ligure.