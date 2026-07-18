Cairo, rinnovate le cariche del centro incontro anziani “Ieri giovani”

Cairo Montenotte. Si è svolta giovedì sera, presso il Centro Incontro Anziani “Ieri Giovani” di piazza Abba 1 a Cairo Montenotte, l’assemblea per il rinnovo delle cariche associative, alla presenza della dirigenza provinciale delle ACLI di Savona e del Vicesindaco con delega ai servizi sociali Roberto Speranza.

I soci hanno eletto i nuovi componenti della Presidenza che guideranno il sodalizio nei prossimi anni. Alla carica di Presidente è stato eletto Donato Capece. Vicepresidenti saranno Mario Roberto Pennino e Antonella Di Bernardo, mentre Piergiorgio Crocco ricoprirà l’incarico di Responsabile Amministrativo. Fanno inoltre parte della Presidenza Enrico Caviglia, Giovanni Ferracin, Giorgio Ghione, Giuliano Repetto, Fulvio Ravera e Barbara Cuoghi.

Nel suo primo intervento da Presidente, Donato Capece ha evidenziato il ruolo strategico che il Centro “Ieri Giovani” svolge per la comunità di Cairo Montenotte e dell’intera Val Bormida.

“I centri per anziani rappresentano presidi territoriali fondamentali per contrastare l’isolamento sociale e promuovere l’invecchiamento attivo. Offrono occasioni di incontro, attività ricreative, momenti culturali e di sostegno che contribuiscono in modo concreto a migliorare la qualità della vita delle persone. Sono luoghi nei quali si mantengono vive le relazioni umane, si valorizzano le esperienze e si favorisce la partecipazione alla vita della comunità”.

Capece ha sottolineato come le attività del Centro “Ieri Giovani” siano il risultato di un percorso di crescita costante e di una visione che mette al centro la persona anziana, le sue esigenze e il suo rapporto con il territorio.

“Il nostro Centro deve continuare a essere un punto di riferimento per la terza e quarta età, un luogo accogliente e dinamico frequentato da persone che vanno dai 60 anni fino a oltre gli 80. Il suo obiettivo principale è favorire l’aggregazione, la socializzazione e il benessere attraverso iniziative che rafforzino le relazioni interpersonali e il senso di appartenenza alla comunità”.

Il Neopresidente ha quindi espresso l’auspicio che possano essere sviluppati nuovi progetti e attività, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni e le realtà del territorio, per rendere sempre più incisiva l’azione del Centro a favore degli anziani della Val Bormida e del Savonese.

L’assemblea si è conclusa con un ringraziamento ai dirigenti uscenti e con l’augurio di buon lavoro alla nuova Presidenza, chiamata a proseguire e rafforzare il percorso di crescita del Centro Incontro Anziani “Ieri Giovani”.