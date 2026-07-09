Cairo Montenotte, completato un nuovo intervento di efficientamento energetico dell’istituto Patetta: -30% dei consumi

Savona. Nell’ambito del Programma ELENA (European Local Energy Assistance), prende forma il progetto PROSPER – PROvince of Savona Pact for Energy and Renewables, iniziativa promossa dalla Commissione Europea nel dicembre 2009 all’interno del programma Intelligent Energy Europe (IEE).

Il programma è rivolto agli enti aderenti al “Patto dei Sindaci” e finalizzato a sostenere amministrazioni locali e regionali nell’attuazione di piani energetici integrati in ambito urbano.

In questo contesto, la Provincia di Savona prosegue il proprio impegno nel miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità del patrimonio edilizio, portando a termine un nuovo intervento di riqualificazione, con una riduzione stimata dei consumi pari a circa il 30%.

L’intervento si inserisce nel quadro di un progetto di partenariato pubblico-privato per l’affidamento in concessione di servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (EPC – Energy Performance Contract), che coinvolge complessivamente nove edifici di proprietà dell’Ente. In particolare, i lavori hanno interessato il plesso scolastico di via 25 Aprile, a Cairo Montenotte, sede dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Federico Patetta”.

Le opere hanno riguardato l’efficientamento energetico dell’edificio attraverso la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione degli infissi e degli avvolgibili, l’adeguamento dell’illuminazione mediante tecnologia LED (relamping), l’installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione dei generatori di calore. L’investimento complessivo per l’intervento ammonta a circa un milione di euro.

Il Programma ELENA consentirà di attivare complessivamente investimenti per circa 42 milioni di euro, destinati a interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica, riqualificazione energetica degli edifici e realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra cui solare termico, fotovoltaico e mini-idroelettrico.