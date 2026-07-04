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Pericolo

Cairo Montenotte, auto si cappotta e finisce nella scarpata: attivati i soccorsi

A bordo del mezzo tre ragazzi. L'incidente è avvenuto sulla Sp9 del Colle del Cadibona

croce bianca cairo automedica

Cairo Montenotte. Brutto incidente questo pomeriggio (4 luglio) sulla Sp9 del Colle del Cadibona, intorno alle ore 17, quando un’autovettura si è capottata rompendo il guardrail e finendo nella scarpata sottostante.

Attimini di apprensione e di paura dunque per i tre ragazzi a bordo dell’auto (che da Cairo di stavano dirigendo verso il Piemonte) che però, stando alle informazioni ricevute, sono usciti autonomamente e senza grosse ferite dall’abitacolo. Per questo motivo hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco che hanno proceduto al recupero del mezzo anche l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo. In loco anche la Polizia stradale per effettuare i rilievi del caso, accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e regolare il traffico.

 

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