Cairo Montenotte, auto si cappotta e finisce nella scarpata: attivati i soccorsi

Cairo Montenotte. Brutto incidente questo pomeriggio (4 luglio) sulla Sp9 del Colle del Cadibona, intorno alle ore 17, quando un’autovettura si è capottata rompendo il guardrail e finendo nella scarpata sottostante.

Attimini di apprensione e di paura dunque per i tre ragazzi a bordo dell’auto (che da Cairo di stavano dirigendo verso il Piemonte) che però, stando alle informazioni ricevute, sono usciti autonomamente e senza grosse ferite dall’abitacolo. Per questo motivo hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco che hanno proceduto al recupero del mezzo anche l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo. In loco anche la Polizia stradale per effettuare i rilievi del caso, accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e regolare il traffico.