Cairo: lutto per la morte di Carluccio Zunino, storico collaboratore della Polisportiva di Bragno

Cairo Montenotte. Bragno e la Valbormida dicono addio a Carluccio (all’anagrafe Giancarlo Natale) Zunino: classe 1940, se ne è andata una figura molto conosciuta sia nella frazione cairese (dove ha sempre vissuto in località Moncavaglione) che nel resto del comprensorio.

Muratore e tuttofare in pensione, in molti lo descrivono come una persona generosa, disponibile e sempre pronta ad aiutare per il bene della comunità. Per anni collaboratore della Polisportiva di Bragno, era attivo anche nelle manifestazioni come la Festa dell’Unità.

In gioventù era anche stato barman dell’ormai storica discoteca Scellino di via Castellani, a Carcare.

Sono numerosi gli aneddoti dei suoi compaesani che lo ricordano con grande affetto: Carluccio rimarrà infatti nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto perché ha saputo farsi voler bene. I funerali si svolgeranno in forma privata.