Cairo, la mostra “La segreta mania. Giovanni Verga fotografo” chiude tra gli applausi

Cairo Montenotte. Altissimi consensi per la mostra “La segreta mania. Giovanni Verga fotografo” allestita dal 3 giugno al 12 luglio nel nuovo Spazio Artistico Culturale “Angelo Siri”, ricavato all’interno dell’ex Oratorio di San Sebastiano.

L’esposizione, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, è stata allestita con la collaborazione de “I Cavalieri dei Ricordi” e realizzata grazie alle foto della Fondazione 3M, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di oltre 110 mila immagini, comprende fotografie scattate da Verga tra il 1887 e il 1902.

In mostra una novantina di fotografie che hanno messo in luce un aspetto meno conosciuto, ma profondamente affascinante, di Giovanni Verga: il suo rapporto con la fotografia. Universalmente riconosciuto come uno dei grandi protagonisti della letteratura italiana e come il principale interprete del Verismo, Verga coltivò infatti anche una personale passione per l’immagine fotografica, una “segreta mania” capace di rivelare un lato più intimo e visivo dello scrittore siciliano.

Durante le sei settimane di apertura al pubblico oltre un migliaio di persone ha varcato la soglia dell’ex Oratorio per ammirare la mostra, molte delle quali provenienti appositamente da fuori regione (Piemonte, Lombardia, Toscana, addirittura Sicilia). Un’occasione dunque non solo per ammirare la produzione fotografica di Verga, ma anche per conoscere e apprezzare la città di Cairo Montenotte. Particolarmente apprezzate, inoltre, le aperture straordinarie che hanno consentito le visite anche nelle ore serali in occasioni di appuntamenti ed eventi organizzati nel Centro storico.

“Siamo particolarmente orgogliosi dei consensi ottenuti, non era per nulla scontato, ma è stato compreso il grandissimo valore delle opere esposte – commenta il sindaco Paolo Lambertini – La mostra si è inserita inoltre nel percorso di valorizzazione di Cairo Montenotte come “Città della Pellicola”, identità che richiama la storia industriale e culturale legata a “Ferrania” e alla produzione fotografica e cinematografica. In questo contesto, l’esposizione dedicata a Verga fotografo ha assunto un significato ancora più particolare, unendo la memoria della pellicola, il linguaggio dell’immagine e la grande tradizione letteraria italiana. Un grande ringraziamento a chi ha reso operativamente possibile gli allestimenti e le aperture: “I Cavalieri dei ricordi” e il “Ferrania film Museum” e alla Fondazione 3M per il preziosismo materiale”.

Chiusa la mostra di Verga è subito tempo di aprirne un’altra. Sabato 18 luglio, alle ore 17.30, sempre nel nuovo Spazio Artistico Culturale “Angelo Siri” sarà inaugurata la personale di Irina Sanotskaya “Il mio mondo attraverso l’acquarello”, anche in questo caso allestita da “I Cavalieri dei ricordi”.

Irina Sanotskaya, ucraina di nascita ma savonese di adozione da tantissimi anni vive e lavora a Quiliano, ha scoperto il suo amore per la pittura durante il lockdown di sei anni fa, da allora dipinge ogni giorno e continua ad imparare la magia dell’acquerello. A partire dal 2021 ha partecipato a diverse mostre personali e collettive, tra cui quella del 2022 organizzata da JIWI Japan, ha fatto parte del quarto Festival Internazionale dell’Acquerello tenutosi in Slovenia, ha partecipato al progetto benefico Pennellate d’Autismo e riveste la carica di amministratore del gruppo AcquaSavona insieme ad Elena Becker. Sulla sua arte ha dichiarato: «L’acquarello mi consente di realizzare il mio mondo pieno di movimento in libertà creativa».

La mostra sarà visitabile dal 18 luglio al 2 agosto tutti i giorni dalle 16 alle 18.30; sabato e domenica anche dalle 10 alle 12.