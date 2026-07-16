Cairo, in pensione la dirigente del Patetta Monica Buscaglia dopo 34 anni di servizio nell’istituto

Cairo Montenotte. Cambio della guardia all’Istituto superiore Patetta di Cairo: il prossimo 31 agosto andrà in pensione la dirigente scolastica Monica Buscaglia, dopo una lunga carriera nel mondo della scuola. Il suo primo incarico di ruolo fu nel 1987 proprio al Patetta, in qualità di docente diplomata a 22 anni. Dopo la laurea si aggiudicò la cattedra in discipline giuridiche ed economiche che resse fino al 2012, quando vinse il concorso da dirigente scolastica. Dal 2013 al 2015 guidò il comprensivo Luzzati di Millesimo, poi tornò nel “suo” istituto cairese dove tra poche settimane finirà il suo percorso professionale.

Amante dei viaggi e dei gatti, è sempre stata una figura capace e apprezzata per le sue doti organizzative. L’ottima gestione di un Istituto tecnico molto articolato come il Patetta è sicuramente uno dei meriti della preside che, dopo 34 anni di “servizio” tra quelle mura, lascia un luogo del cuore. Non ha mai amato la ribalta ed è sempre stata schiva nell’apparire, anche se in ogni situazione, rosea o delicata, non si è mai sottratta e ha mostrato sempre carattere e determinazione, da pragmatica giurista.

Con lei vanno in pensione anche altri cinque docenti, la direttrice dei servizi generali e amministrativi e due collaboratori scolastici del Patetta, Gianni Santini e Nicola Barberis. Nella foto, scattata durante una cena di fine anno, i pensionandi: da sinistra, la prof Grazia Vanara (diritto ed economia), il prof. Renzo Garrone (economia aziendale), la prof. Laura Maria Pastorelli (lettere), il prof. Gino Giamello (meccanica), il prof. Fulvio Porta (meccanica), e la dottoressa Gabriella Puglionisi (DSGA). Al centro proprio la dirigente Buscaglia.

Al suo posto arriverà la cairese Paola Salmoiraghi, già dirigente del Liceo Calasanzio di Carcare dal 2015 al 2018 e attualmente preside del Liceo di Chiavari. Il suo ritorno in Valbormida era nell’aria da tempo, territorio che lei conosce molto bene per i suoi natali e che potrà arricchire grazie alla sua lunga esperienza nell’ambito scolastico.