Cairo: danneggiato da due alluvioni, riapre l’Ok Market di corso Dante dopo i lavori di ristrutturazione

Cairo Montenotte. Ha riaperto i battenti dopo due mesi e mezzo di chiusura il punto vendita Ok Market di corso Dante, a Cairo, rimasto seriamente danneggiato dagli eventi alluvionali del 2024 e del 2025 e che, pertanto, necessitava di importanti lavori di ristrutturazione.

Il mini market del gruppo Dimar, gestito dalla famiglia Molinari, ieri, 16 luglio, è tornato ad essere un punto di riferimento specie per i residenti del quartiere cairese.

Il maltempo che aveva messo in ginocchio proprio quella zona della città, a poca distanza dall’ospedale e dalla scuola primaria, aveva flagellato anche le attività commerciali presenti sulla sponda del fiume Bormida, tra cui l’Ok Market, che ha tamponato i disagi fino alla necessaria chiusura per interventi strutturali. Ora, oltre al completo restyling dei locali, i lavori hanno contemplato anche nuove e più efficienti barriere nonchè dispositivi di sicurezza per scongiurare futuri allagamenti.