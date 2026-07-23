Cairese, Thomas Graziani confermato. Il fratello Gabriel si allena col Novara

La Cairese riparte da una delle pedine più importanti del proprio reparto offensivo. Il club gialloblù ha infatti ufficializzato la conferma di Thomas Graziani, attaccante classe 2004, che vestirà ancora la maglia della formazione valbormidese nella stagione 2026/27.

Per Graziani si tratta di una permanenza significativa dopo un’annata vissuta tra Serie D e il ritorno alla Cairese. Nella scorsa stagione ha infatti collezionato tre reti in Serie D con i gialloblù, dopo la prima parte di campionato disputata con l’Imperia, sempre nella massima categoria dilettantistica nazionale. Un percorso che conferma la crescita di un attaccante ancora giovane ma già con una buona esperienza alle spalle.

La conferma assume un valore ancora maggiore perché Thomas ritroverà in panchina Pietro Buttu, allenatore con il quale aveva già espresso le sue migliori qualità. Un rapporto tecnico che la società spera possa riportare il classe 2004 ai livelli che ne avevano fatto uno dei profili offensivi più interessanti del panorama ligure.

Intanto arrivano buone notizie anche per la famiglia Graziani. Il fratello Gabriel, centrocampista classe 2004 cresciuto proprio nel vivaio della Cairese, si sta allenando con il Novara, dove sta cercando di convincere lo staff tecnico per conquistarsi un’opportunità tra i professionisti in Serie C.

La Cairese continua così a costruire la rosa per il prossimo campionato di Eccellenza, puntando sulla continuità e confermando uno dei giocatori chiamati a recitare un ruolo da protagonista nella nuova stagione.