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Permanenza

Cairese, Gulli resta il punto fermo del centrocampo: ufficiale la conferma

Il classe 1997 continuerà a vestire la maglia gialloblù anche nella stagione 2026/27

Generico luglio 2026

La Cairese prosegue nel segno della continuità e mette a segno un’altra conferma in vista della stagione 2026/27. Il club gialloblù ha infatti ufficializzato la permanenza di Andrea Gulli, centrocampista classe 1997 che continuerà a rappresentare uno dei punti di riferimento della squadra.

Giocatore di esperienza e affidabilità, Gulli si appresta così a vivere un’altra stagione con la maglia della Cairese, mettendo ancora una volta le proprie qualità al servizio del centrocampo gialloblù.

La società ha annunciato la conferma attraverso i propri canali ufficiali, rivolgendo al centrocampista i migliori auguri per la nuova annata sportiva.

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