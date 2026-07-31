Cairese, Gulli resta il punto fermo del centrocampo: ufficiale la conferma

La Cairese prosegue nel segno della continuità e mette a segno un’altra conferma in vista della stagione 2026/27. Il club gialloblù ha infatti ufficializzato la permanenza di Andrea Gulli, centrocampista classe 1997 che continuerà a rappresentare uno dei punti di riferimento della squadra.
Giocatore di esperienza e affidabilità, Gulli si appresta così a vivere un’altra stagione con la maglia della Cairese, mettendo ancora una volta le proprie qualità al servizio del centrocampo gialloblù.
La società ha annunciato la conferma attraverso i propri canali ufficiali, rivolgendo al centrocampista i migliori auguri per la nuova annata sportiva.