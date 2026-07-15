Cairese-Capra, è fatta: ufficiale il botto di mercato dei gialloblù

Cairo Montenotte. È ufficiale: Edoardo Capra è un nuovo giocatore della Cairese. Il club gialloblù ha vinto la concorrenza del Savona ed è riuscito ad aggiudicarsi il fantasista classe 1988 nella scorsa stagione in forza al Celle Varazze in Serie D. È reunion con mister Pietro Buttu con il quale aveva condiviso tanto nei suoi anni al Finale.

Il comunicato dei valbormidesi