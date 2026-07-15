Cairese-Capra, è fatta: ufficiale il botto di mercato dei gialloblù

Cairo Montenotte. È ufficiale: Edoardo Capra è un nuovo giocatore della Cairese. Il club gialloblù ha vinto la concorrenza del Savona ed è riuscito ad aggiudicarsi il fantasista classe 1988 nella scorsa stagione in forza al Celle Varazze in Serie D. È reunion con mister Pietro Buttu con il quale aveva condiviso tanto nei suoi anni al Finale.
Il comunicato dei valbormidesi
L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare che Edoardo Capra è un nuovo giocatore della Prima Squadra gialloblù. Attaccante classe 1988, Edoardo approda alla Cairese dopo un’importante stagione con il Celle Varazze, nella quale ha messo a segno 10 reti e fornito 4 assist.
Nel corso della sua carriera ha maturato una grande esperienza, collezionando 260 presenze in Serie D, arricchite da 48 gol e 30 assist, confermandosi un profilo di assoluto valore.
La società gli dà il benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni!
Benvenuto, Edo!