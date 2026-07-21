Cairese, Buttu ritrova un suo uomo in difesa: ecco Lorenzo Gandolfo

Continua a prendere forma la rosa della Cairese. I gialloblù piazzano il colpo in difesa e pescano Lorenzo Gandolfo.
Il classe 2002 è reduce dalle ultime stagioni in Serie D con la maglia dell’Imperia ed era già stato agli ordini di Buttu proprio con il club nerazzurro.
Il comunicato
L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare che Lorenzo Gandolfo è un nuovo giocatore della Prima Squadra gialloblù.
Difensore classe 2002, Lorenzo arriva alla Cairese dopo aver collezionato oltre 80 presenze in Serie D con le maglie di Vado e Imperia.
La società gli dà il benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni!
Benvenuto, Lorenzo!
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