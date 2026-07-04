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Brutta caduta

Cade nel torrente durante un’escursione tra Toirano e Balestrino: soccorso con l’elicottero e trasportato in ospedale

Ha riportato un trauma al torace

elisoccorso escursionita ferito
Foto d'archivio

Toirano-Balestrino. Brutto incidente per un’escursionista, avvenuto nella tarda mattinata odierna (4 luglio), tra Toirano e Balestrino.

Secondo quanto riferito, per cause da accertare, all’improvviso è scivolato rovinosamente ed è caduto dentro un torrente, riportando un trauma al torace. 

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono recate un’ambulanza della Croce di Malta, il soccorso alpino e i vigili del fuoco. 

Ma a causa del luogo impervio in cui si è verificato l’incidente, è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. Per fortuna, le ferite riportare dall’uomo non sono state giudicate gravi. 

Dopo aver ricevuto le prime cure, è stato caricato sull’elicottero e trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

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