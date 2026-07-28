Borse di studio universitarie 2025/2026, ultimi giorni per presentare domanda

Liguria. Mancano pochi giorni alla scadenza per presentare la domanda di borsa di studio universitaria per l’anno accademico 2026/2027, erogata da Regione Liguria. Gli studenti iscritti all’Università di Genova e alle istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) sul territorio ligure hanno tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 31 luglio per inoltrare la richiesta esclusivamente online sul sito di Aliseo.

“L’accesso allo studio universitario deve essere garantito a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche – dichiara il vicepresidente regionale con delega all’Università Simona Ferro –. Per questo motivo Regione Liguria rinnova il pieno impegno a sostenere gli studenti meritevoli che si trovano in difficoltà economica, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Nell’ultimo anno accademico sono state assegnate circa 4.900 borse di studio: si tratta di un contributo economico e in servizi fondamentale per tante ragazze e ragazzi per raggiungere il titolo accademico”.

L’importo della borsa di studio varia in base alla condizione dello studente: si parte da un minimo di 1.446 euro, oltre a un pasto gratuito, per gli studenti in sede, fino a un massimo di 7.172 euro per gli studenti fuori sede, importo che comprende anche il posto alloggio e un pasto al giorno. A conferma dell’interesse per la misura, sono già oltre 5.000 le domande presentate attraverso il portale di Aliseo.

Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso di un’attestazione ISEE Universitario non superiore a 28.339 euro e di una certificazione ISPEEU non superiore a 61.608 euro.

Le matricole che si immatricolano per la prima volta dovranno conseguire almeno 20 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto 2027 per confermare il diritto alla borsa. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, invece, dovranno soddisfare i requisiti di merito previsti dal bando, maturando il numero di crediti richiesto.

Per supportare gli studenti nella compilazione della domanda, Aliseo sarà presente fino al 31 luglio con un infopoint presso l’Università di Genova, nel Palazzo dell’Università di via Balbi 5, dove sarà possibile ricevere assistenza dagli operatori.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando le credenziali SPID di secondo livello oppure la Carta d’identità elettronica (CIE), salvo i casi specifici degli studenti minorenni o degli studenti stranieri privi di documenti italiani.

Tutte le informazioni di dettaglio, il bando completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.aliseo.liguria.it e sui canali social ufficiali di Aliseo.