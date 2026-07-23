Borghetto, tutto pronto per il concerto gratuito de Le Vibrazioni

Borghetto Santo Spirito. Mancano ormai poche ore: a Borghetto Santo Spirito è il giorno de Le Vibrazioni.

Questa sera alle 21.30 il palco di piazza Marinai d’Italia si accenderà con l’energia de Le Vibrazioni, per uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo di Borghetto Santo Spirito.

Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, numerosi album ed un repertorio che ha accompagnato intere generazioni, Francesco Sarcina e la sua band porteranno sul palco uno spettacolo live che ripercorre i grandi successi della loro storia, da Dedicato a te, Vieni da me, passando per Ovunque andrò, In una notte d’estate e molti altri brani entrati a far parte della storia della musica italiana.

La serata sarà ad ingresso libero e gratuito, nel limite della capienza prevista per gli spettacoli. All’ingresso della piazza è previsto il controllo degli accessi.

Prossimo appuntamento con Un palco sul molo sabato 25 luglio alle ore 21.30 con Curtis Salgado & Band.