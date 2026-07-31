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Borghetto, la panchina è affidata a Davide Pisano

Il tecnico guiderà la Prima Squadra granata nella stagione 2026/27

Generico luglio 2026

Il Borghetto riparte da Davide Pisano. La società granata ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della Prima Squadra al nuovo allenatore, che sarà al timone del club nella stagione 2026/27.

Con questa scelta il Borghetto compie un altro passo nella programmazione del prossimo campionato, affidando la panchina a Pisano per dare continuità al progetto tecnico.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha dato il benvenuto al nuovo allenatore, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni e manifestando entusiasmo per l’inizio del nuovo percorso insieme.

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