Boissano, tanti auguri a Rina Brescian che oggi ha festeggiato 103 anni

Boissano. Un compleanno speciale quello festeggiato oggi a Boissano da Rina Brescian, che ha raggiunto il traguardo dei 103 anni.

Nata l’8 luglio 1923 a Minerva, in provincia di Verona, è ormai da oltre settant’anni una cittadina savonese d’adozione. Rina, infatti, si è trasferita dal Veneto in Liguria nel 1955. L’anno successivo, nel 1956, ha spostato a Loano Nello Capra, con il quale costruì una famiglia e una lunga vita insieme. I due coniugi hanno gestito per anni una sartoria a domicilio in piazza Palestro, attività che li ha resi conosciuti e apprezzati da tanti loanesi.

Dal loro matrimonio è nato, nel 1957, il figlio Nevio Capra, che ha dedicato la propria carriera alla medicina: dal 1986 è stato radiologo all’ospedale Santa Corona e, a partire dal 2000, coordinatore della Neuroradiologia della struttura pietrese, prima del pensionamento avvenuto nel 2019.

Oggi Rina può festeggiare circondata dall’affetto della sua famiglia. È infatti bisnonna del piccolo Enea e presto accoglierà un altro bisnipote, in arrivo nei prossimi mesi.

Un traguardo importante, quello dei 103 anni, che rappresenta una storia di lavoro, dedizione e radicamento nel territorio loanese e boissanese, dove Rina Brescian ha trascorso gran parte della sua vita, insieme al marito.

Quest’oggi Rina ha ricevuto la visita del sindaco di Boissano Paola Devincenzi, che ha portato a lei il saluto dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità boissanese.

Una visita per la quale Rina, i familiari e anche Rosanna Tassone, amica di Rina da oltre 40 anni, ringraziano sentitamente il primo cittadino.