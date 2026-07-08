Boissano, l’11 luglio la seconda selezione di “Una ragazza per il cinema”

Boissano. Sarà piazza Gilberto Govi a Boissano ad ospitare, sabato 11 luglio alle 21, la seconda selezione di “Una Ragazza per il Cinema”, il concorso dedicato al mondo dello spettacolo e del cinema. L’evento sarà aperto al pubblico e vedrà sfilare le concorrenti della selezione regionale.

Sarà una serata dedicata alle giovani che sognano il mondo dello spettacolo in cui bellezza, personalità e soprattutto talento sono i veri protagonisti. Le concorrenti si esibiranno in prove di recitazione, danza e canto, mettendosi così in mostra davanti alla giuria nell’ambito di uno dei concorsi nazionali dedicati alla valorizzazione di nuovi volti per il cinema e lo spettacolo.

La manifestazione è organizzata dall’Aps Vecchia Loano con la collaborazione della Genova Liguria Film Commission, della Pro Loco Boissano Aps e con il patrocinio del Comune di Boissano.

Ospite speciale della serata sarà Riki Bokor, che prenderà parte all’evento in qualità di special guest.

“Una Ragazza per il Cinema” è il prestigioso concorso nazionale ideato da Antonio Lo Presti, di cui Vecchia Loano è esclusivista per la Liguria.

Il tour regionale 2026 proseguirà con le prossime tappe: il 16 luglio ai Bagni Florida di Loano, il 1^ agosto a Pieve di Teco e il 14 agosto a Borghetto Santo Spirito. La finale regionale si terrà il 22 agosto in piazza Italia a Loano, dove saranno proclamate le rappresentanti liguri che accederanno alla finale nazionale, che andrà in scena il 6 settembre nello straordinario scenario del Teatro Antico di Taormina, prestigioso palcoscenico che ogni anno accoglie le migliori concorrenti provenienti da tutta Italia.

Il 27 giugno si è svolta la prima selezione a Loano, che ha visto trionfare Martina Fanzon, 20 anni di Savona, che ha conquistato la giuria con un intenso monologo rivolto alle generazioni precedenti, una riflessione sul futuro che verrà lasciato ai giovani di oggi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo miss@vecchialoano.it oppure consultare i canali ufficiali dell’Aps Vecchia Loano.