Boissano Atletica Estate, domani il secondo appuntamento in pista

Boissano. Appuntamento domani, martedì 21 luglio, con la seconda giornata di Boissano Atletica Estate (la prima si è svolta con buon successo lo scorso 23 giugno).

Stagione estiva caratterizzata da grande afa, ma l’atletica è ancora in grado di fare numeri importanti: sono infatti quasi 500 gli atleti/gara che prenderanno parte a questo evento in programma presso l’impianto sportivo comprensoriale di Boissano.

L’organizzazione è garantita dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dall’ASD Atletica Boissano Team, con il supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari ed il patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure oltre che degli ulteriori Enti che supportano la gestione dell’impianto.

Programma gare che partirà alle ore 17.15, per concludersi intorno alle 22.

Piccolo anticipo, alle ore 16.45, per gli atleti del lancio del disco.

Proposte alcune gare anche per il settore giovanile (categorie ragazzi/e e cadetti/e).

Presenti numerosi Team dalla Liguria, oltre che lombardi, piemontesi e toscani, con significative presenze di rappresentanti della limitrofa Costa Azzurra.

Tra gli iscritti ed i motivi di maggiore interesse segnaliamo l’ennesima sfida tra le girls Camilla Rebora (Cus Genova) ed Anna Crovetto (Arcobaleno) sui 400 piani.

I 100 metri vedono un terzetto a contendersi il successo: il neo ingeniere Luca Biancardi abbandona i libri per tornare in pista e sfidare Gabriele Fereidouni (CUS Genova) e Federico Lisa (Atletica Mondovì Acqua San Bernardo).

Bella anche la sfida sui 1500 uomini tra Gabriele Ferrara (Atletica 2000 Bordighera) ed il portacolori dell’Atletica Arcobaleno Tommaso Arena.

Si ricorda che sarà in funzione servizio gratuito di Bus Navetta, continuativo, dalla zona parcheggio in prossimità dell’area industriale di Boissano.