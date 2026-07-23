Boissano. Pur con qualche slalom per evitare le temporalate della giornata, in una giornata comunque con i tassi di umidità inusuali per le nostre latitudini ma ormai divenuti nostro patrimonio, va in archivio anche una bella e molto partecipata seconda giornata di Boissano Atletica Estate.

Organizzazione coordinata dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dell’ASD Atletica Boissano Team, con l’apporto dei volontari del Boissano Team, l’importante contributo della Fondazione Agostino De Mari ed il patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure oltre che degli ulteriori Enti che supportano la gestione dell’impianto.

Presente la Croce di Malta ed il gruppo Locale di Protezione Civile.

Per la parte tecnica base sul Gruppo Giudici Gare Fidal e sull’Associazione Cronometristi di Genova.

L’exploit di giornata arriva dal settore giovanile, grazie al giovane talento dell’Atletica Varazze Stefano Canepa. Una gara tutta “in spinta” sui 300, distanza per lui ancora poco nota… E un crono pesantissimo all’arrivo, 35.82… Come a dire seconda prestazione nazionale nella categoria Cadetti/Under 16 a questo punto della stagione. Per lui, per il suo allenatore Marco Muratore e un po’ per tutta Varazze motivo di grande soddisfazione!

Nelle altre gare lo sprint puro non produce i risultati attesi: sui 100 donne vince con margine Jessy Osaya IFA UWADIAE (Atletica Mondovì) in 12.22, mentre tra gli uomini è il cussino Gabriele Fereidouni a prevalere sul compagno di club Dario Matteo Fornata (11.23 contro 11.27).

Vediamo a flash i migliori riscontri in ambito femminile.

Sui 400 parte forte Camilla Rebora (CUS Genova) e sembra non ci sia storia. Ma sul rettilineo finale gran recupero di Anna Crovetto (Arcobaleno) che si aggiudica la volata in 56.74 (contro il 56.83 di Camilla).

Bella anche la gara dei 1500, con prova di carattere di Matilde Cocchi (Atletica Spezia Duferco) che guida con personalità sin dall’inizio e si impone in 4.51.41. Seconda piazza per Ilaria Passino (Maurina Oliocarli Imperia) in 4.53.33 e bronzo alla monegasca Tetian Savlouk Lagoutte.

Sui 100 ostacoli tra le grandi vince a suon di primato personale Emma Barnieri (CUS Genova) in 14.43. La gara allieve è appannaggio di Anna Giribaldi (Atletica Val Lerrone) in 16.40.

Nell’alto vittoria per Guendalina Pignatti (CUS Genova) con la misura di 1.61, mentre nel disco si impone Jea Hankpada (Atletica Cuneo) con una spallata da m. 42,20.

Nel giavellotto Grace Fazio (Atletica Levante) arriva a 39.11. Sofia Intili (CUS Genova) è seconda con m. 36.63.

Vittoria nel triplo per Mariam Dembele (Atletica Cuneo) con m. 10.82.

Sintesi dei migliori score in campo maschile.

Sui 400 vince con ampio margine Giovanni Tubelli (CUS Genova) in 49.43.

Nei 1500 avvincente testa a testa tra Tommaso Arena (Arcobaleno) e Gabriele Ferrara (Atletica 2000 Ventimiglia). La spunta Tommaso, 4.02.55 contro 4.02.97.

I 110 ostacoli sono appannaggio dell’emiliano Mohamed Saoud (Self Atl. Montanari Guizza) in 15.28.

L’alto uomini registra la vittoria di Sasha Cheffey (Atletica Spezia Duferco) con la bella misura di m. 2.00.

E vittoria per Spezia anche nel disco, grazie a Athos Palermo, con un miglior lancio a m. 45.19.

Nel giavellotto la spunta Samuele Paris (Sisport Torino) su Denis Canepa (Alba Docilia): 60.01 contro 56.31.

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Boissano Atletica Estate 2026: la seconda giornata di gare

Completiamo il reportage con un paio di segnalazioni per la categoria cadette.

Sui 300 Valentina Faga (stellina del CUS Genova) si aggiudica la gara in 40.70, prevalendo allo sprint su Layci Mballa Ntolo (Atletica Cuneo) seconda in 40.81.

Gran bel 2000 di Elisa Oddone che si impone il 6.32.82.

E ora qualche settimana di meritato riposo (organizzativo), poi si tornerà a gareggiare sull’impianto di Boissano a settembre con i Campionati Regionali Individuali Cadetti ed Allievi, nel weekend del 19 e 20. E infine con “Boissano Autumn” evento di chiusura della stagione previsto su Domenica 18 ottobre.