Albenga/Ceriale. Blitz degli uomini della Guardia di Finanza all’interno dei municipi di Albenga e Ceriale e presso le abitazioni del sindaco cerialese Marinella Fasano e del consigliere di minoranza ingauno Nicola Podio.

Secondo le primissime informazioni, già dalle prime ore della giornata di oggi i militari della Fiamme Gialle si sono recati presso gli uffici dei due palazzi comunali e presso le abitazioni dei due amministratori per acquisire alcuni documenti di varia natura.

Al momento l’ipotesi degli investigatori, che deve essere sottoposta alle necessarie verifiche e riscontri, ha per oggetto presunte irregolarità nell’iter di alcune pratiche edilizie e della procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Ceriale, nonché di una singola pratica di occupazione del suolo demaniale presso il Comune di Albenga.

“L’acquisizione di documentazione – fa sapere il procuratore Ubaldo Pelosi – si è quindi resa necessaria per valutare l’eventuale fondatezza dell’ipotesi investigativa, in ottemperanza al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, e non comporta alcuna affermazione di responsabilità”.

“La documentazione acquisita dovrà essere oggetto di studio ed esame – conclude – e solo all’esito di tali complessi accertamenti potranno essere assunte determinazioni ai fini dell’eventuale prosecuzione delle indagini ovvero della archiviazione del procedimento”.

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Blitz della Guardia di Finanza in comune ad Albenga e Ceriale

Stando a quanto trapelato, al vaglio degli investigatori diverse intercettazioni ambientali e telefoniche che avrebbe determinato il blitz di stamani. E tra le ipotesi di reato potrebbe esserci anche la corruzione. Tuttavia l’acquisizione degli elementi probatori è ancora in corso e ora si attendono gli sviluppi investigativi.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, con una breve dichiarazione: “Non siamo a conoscenza dei dettagli e dei risvolti della vicenda, che abbiamo appreso dagli organi di stampa. Ora possiamo solo attendere l’esito delle indagini”.