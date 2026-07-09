Albenga/Ceriale. Proseguono a ritmo serrato gli accertamenti della Guardia di Finanza nell’ambito dell’indagine che sta riguardando Ceriale e Albenga. Nel mirino dei finanzieri l’affidamento del servizio di Tesoreria e alcune pratiche edilizie del Comune cerialese, oltre a una pratica di occupazione del suolo demaniale relativa al territorio comunale albenganese.

Questa mattina sono state condotte verifiche e controlli che hanno interessato il sindaco di Ceriale Marinella Fasano e Nicola Podio, architetto e consigliere comunale di Albenga: nei loro confronti sono state eseguite perquisizioni domiciliari, alla ricerca di documentazione e possibili elementi probatori affini al prospetto investigativo.

Secondo quanto appreso, le Fiamme Gialle starebbero utilizzando anche i cosiddetti “cash dog” per rintracciare e individuare denaro contante, oggetto dell’indagine e di una potenziale ipotesi di reato legata alla corruzione. Tra le persone indagate una dirigente dell’amministrazione comunale cerialese e il direttore di una filiale del ponente savonese appartenente ad un noto istituto bancario.

Stando ai riscontri in atto, inoltre, verifiche investigative stanno coinvolgendo anche la società edile Oikos di Ceriale, con riferimento alle stesse pratiche edilizie e alla loro presunta irregolarità.

Al vaglio dell’indagine, coordinata dalla Procura savonese, diverse intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre ai documenti posti sotto sequestro: al momento, però, dal sesto piano di Palazzo di Giustizia permane massimo riserbo sugli sviluppi della vicenda, così come sulla definizione delle ipotesi di reato contestabili alle persone coinvolte.

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Blitz della Guardia di Finanza in comune ad Albenga e Ceriale

Gli organi inquirenti sono quindi al lavoro per ricostruire la possibile rete di violazioni normative e l’eventuale scambio di soldi e mazzette.