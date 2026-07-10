Bimbo di 4 anni cade dal balcone: trasferito al Gaslini in elicottero

Agg. ore 13.30. Il bimbo caduto questa mattina da un balcone di un condominio di corso Mazzini ha riportato un politrauma ed è stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova in elicottero.
Savona. Soccorsi mobilitati per un grave incidente domestico avvenuto questa mattina a Savona, in corso Mazzini. E’ successo intorno alle 10.
Secondo quanto riferito, un bambino di 4 anni è caduto dal balcone nel cortile interno del condominio.
Immediata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa, la polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e anche il pubblico ministero.
Dopo aver ricevuto le prime cure, il bambino è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona.